Poste Italiane in tilt: app, sito e servizi offline in tutta Italia nel giorno del pagamento delle pensioni

Giornata nera per Poste Italiane: a partire dalle 8.00 di oggi, martedì 1° luglio, utenti da ogni parte d’Italia hanno cominciato a segnalare pesanti disservizi su app, sito web e servizi connessi, nel giorno cruciale del pagamento delle pensioni.

Secondo il sito Downdetector, le segnalazioni hanno raggiunto quota 742 in poche ore, con un picco di lamentele provenienti da Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Palermo e Perugia.

Il 72% degli utenti ha riscontrato problemi con l’app, il 21% con il sito, mentre il restante 7% ha segnalato difficoltà di login. Molti clienti lamentano l’impossibilità di accedere all’applicazione, visualizzare il saldo delle carte, effettuare pagamenti o prelievi e utilizzare i Pos negli esercizi commerciali.

“Non riesco a entrare nemmeno nell’app da stamattina, è da giorni che il saldo non è visibile”, scrive un utente. Un altro aggiunge: “Sono riuscita a ricaricare la Postepay, ma l’app Poste Italiane è completamente inutilizzabile”.

Non è ancora chiara la causa del down. Possibili spiegazioni vanno da guasti tecnici a sovraccarichi dovuti all’elevato traffico, in un giorno particolarmente sensibile come quello delle pensioni. Meno probabile, ma non del tutto esclusa, l’ipotesi di un attacco informatico. Poste Italiane, al momento, non ha rilasciato comunicazioni ufficiali. Cresce l’attesa tra gli utenti, mentre i tecnici lavorano per ripristinare i servizi.