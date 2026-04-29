Kiranet tra le eccellenze italiane: “Premio America Innovazione 2026” alla Camera dei Deputati

Riconoscimento nazionale per l’azienda campana selezionata tra 15.000 imprese e premiata tra le 300 più innovative d’Italia

Roma, 24 aprile 2026 – Un riconoscimento che premia visione, ricerca e capacità di trasformare l’innovazione in impatto concreto. Kiranet, azienda italiana attiva nei settori della sanità digitale, delle tecnologie avanzate e della ricerca applicata, ha ricevuto il “Premio America Innovazione – IV edizione”, promosso dalla Fondazione Italia USA, nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

Il premio, assegnato a sole 300 startup e PMI innovative italiane selezionate tra circa 15.000 realtà individuate in tutto il Paese attraverso un processo meritocratico che coinvolge enti come Unioncamere, il sistema camerale e strumenti algoritmici di valutazione, rappresenta un riconoscimento di prestigio per le imprese che si distinguono per competitività, qualità progettuale e contributo all’innovazione.

A ritirare il premio è stato il presidente e direttore generale di Kiranet, Raffaele Chianese, che ha sottolineato il valore collettivo del risultato raggiunto.

“Questo premio rappresenta un importante riconoscimento, ancora una volta, per Kiranet e per il percorso costruito in questi anni. Essere stati scelti tra 15.000 aziende italiane e rientrare tra le 300 premiate è un risultato che testimonia la solidità del nostro impegno nell’innovazione tecnologica – ha dichiarato Chianese –. È un traguardo che condivido con tutto il team Kiranet, che ogni giorno contribuisce con competenze, dedizione e visione allo sviluppo dell’azienda. A ciascuno di loro va il mio ringraziamento per il lavoro svolto e per aver creduto, insieme, in un progetto che continua a generare valore, ricerca e futuro”.

Fondata nel 2005 come centro di ricerca accreditato dal Miur, Kiranet ha sviluppato nel tempo un percorso di crescita che l’ha portata a operare come realtà specializzata nell’innovazione software, nella medicina predittiva, nella trasformazione digitale e nella produzione di dispositivi sanitari, con applicazioni anche nei comparti manifatturiero, aerospaziale e ferroviario. Attualmente collabora attivamente con importanti strutture sanitarie campane, tra cui AORN Cardarelli, Istituto Pascale, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, ASL Napoli 2 Nord e ASL Benevento, implementando soluzioni innovative.

Il riconoscimento arriva in una fase di consolidamento del posizionamento dell’azienda come attore nazionale dell’innovazione, capace di coniugare ricerca industriale, sviluppo tecnologico e trasferimento di competenze. Una traiettoria che ha permesso a Kiranet di distinguersi per l’adozione di modelli avanzati di digitalizzazione dei processi e per il contributo allo sviluppo di soluzioni ad alto contenuto innovativo.

Il “Premio America Innovazione” si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dalla Fondazione Italia USA per valorizzare il talento imprenditoriale italiano e favorire il dialogo tra innovazione, mercati internazionali e sviluppo. Oltre alla pergamena di premiazione, il riconoscimento include una borsa di studio per il master executive online in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, diretto da Stefania Giannini e presieduto dall’ambasciatore Umberto Vattani, con il patrocinio di UNRIC – United Nations Regional Information Centre.

Per Kiranet, il premio non rappresenta un punto di arrivo, ma un’ulteriore conferma di un percorso fondato su ricerca, competenze e innovazione come leva strategica per affrontare le sfide del futuro.

L’azienda conferma così il proprio ruolo tra le imprese italiane capaci di trasformare conoscenza e tecnologia in soluzioni concrete, contribuendo alla competitività del sistema Paese e alla costruzione di nuovi modelli di sviluppo.

Kiranet S.r.l.

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