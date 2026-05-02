Tentato colpo fallito per una banda di rapinatori che aveva preso di mira l’ufficio postale di Afragola, situato all’angolo con via San Giovanni. I malviventi, entrati in azione attraverso un cunicolo sotterraneo, hanno però commesso un errore decisivo: il rumore provocato durante lo scavo ha attirato l’attenzione del personale presente all’interno.

Afragola, banda del buco sbuca dal pavimento delle Poste: rapinatori messi in fuga da dipendente

Gli impiegati si sono accorti di quanto stava accadendo quando una parte del pavimento ha iniziato a cedere, fino a far emergere la testa di uno dei ladri, pronto a irrompere proprio mentre erano in corso le operazioni di pagamento delle pensioni. A quel punto, uno dei dipendenti ha reagito d’istinto: ha afferrato un grosso pezzo di calcinaccio e lo ha lanciato contro l’intruso. Colti di sorpresa e ormai scoperti, i rapinatori si sono rapidamente ritirati tornando nel sottosuolo e facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato di Afragola, guidati dal vicequestore Manuela Marafioti, insieme ai carabinieri della stazione locale sotto il comando del luogotenente Carmine Antinori. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire il percorso utilizzato dalla banda nei sotterranei. Nel frattempo, il servizio di pagamento delle pensioni è stato temporaneamente sospeso.