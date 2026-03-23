Giugliano, “DG Servizi Postali” diventa punto di riferimento del territorio con efficienza e innovazione

La sede di DG Servizi Postali in via Palumbo, a Giugliano, è diventata un importante punto di riferimento per cittadini e imprese del territorio.

Un servizio consolidato sul territorio

Si tratta di una realtà ormai consolidata, che ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo grazie alla qualità e alla rapidità dei servizi offerti. L’ufficio affianca la sede storica di Mugnano di Napoli, da anni operativa e ben conosciuta nell’area nord di Napoli.

I servizi offerti da DG Posta Privata

Presso la sede di Giugliano è possibile usufruire di numerosi servizi, tra cui: spedizione di raccomandate e pacchi, pagamento di bollettini e utenze, servizi postali alternativi e personalizzati, attivazione servizi digitali, bonifici bancari e pagamenti f24 e punto di ritiro per acquisti online. L’obiettivo è offrire un servizio efficiente e veloce, riducendo le attese e semplificando le operazioni quotidiane per utenti privati e attività commerciali.

Crescita e radicamento locale

In un anno di attività, DG Servizi Postali ha consolidato la propria presenza a Giugliano, rispondendo alle esigenze di un territorio vasto e dinamico. La sinergia con la sede di Mugnano ha permesso di ampliare la rete e migliorare la copertura dei servizi.