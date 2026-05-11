Potrebbe arrivare a breve il commissariamento dell’Ambito territoriale C06, il consorzio che gestisce i servizi sociali per l’Agro aversano. La questione è stata al centro del vertice istituzionale tenutosi nei giorni scorsi presso il Comune normanno (che ne è il capofila) alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche Sociali Andrea Morniroli, del consigliere regionale PD Marco Villano, del sindaco di Aversa Francesco Matacena e dei rappresentanti dei Comuni aderenti.

Servizi sociali fermi, Regione valuta commissariamento Ambito C06: “Famiglie senza risposte”

A preoccupare è soprattutto la situazione di stallo che starebbe interessando diversi servizi destinati alle fasce più fragili della popolazione. Una condizione che, secondo quanto emerso nel corso dell’incontro, rischia di avere conseguenze pesanti per famiglie, anziani, persone in difficoltà economica e utenti dei servizi socio-sanitari.

Sulla possibilità di un intervento diretto della Regione è intervenuto il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Villano: “Se la Regione Campania riterrà di commissariare, è evidente che ci sono le condizioni per farlo nella speranza che questo commissariamento possa sbloccare una serie di attività che ad oggi pare siano completamente ferme”. Villano ha poi precisato che il tema centrale resta quello dell’assistenza ai cittadini più vulnerabili: “Il tema oggi è dare una risposta a quelle fasce deboli che aspettano dall’ambito risposte serie in termini di risposta alla povertà e assistenza socio-sanitaria”.

Sul tema interviene anche il consigliere di opposizione Mario De Michele, che sottolinea la necessità di garantire efficienza ai servizi: “Abbiamo dell’idea che l’ambito deve lavorare in maniera efficiente. Se il commissariamento sarà utile affinché le famiglie e queste categorie fragili siano supportate in maniera migliore rispetto a quello che sta facendo attualmente il Comune di Aversa, ben venga il commissariamento”.

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