Tragico incidente a Ponticelli, muore un ragazzo di 19 anni: moto spezzata in due dopo lo schianto

Ancora sangue sulle strade di Napoli. Un ragazzo di appena 19 anni, Luigi Fusco, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli. Il giovane era in sella a una moto di grossa cilindrata quando si è verificato un violento impatto con un’automobile. Uno schianto dalle conseguenze devastanti, che non gli ha lasciato scampo.

Incidente a Napoli, morto un ragazzo. Moto spezzata in due

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale di Napoli, il motociclo si sarebbe scontrato con un’utilitaria guidata da un ragazzo di 20 anni. Quest’ultimo stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale quando, per cause ancora tutte da chiarire, è avvenuta la collisione.

Dopo il primo impatto con l’auto, la moto ha proseguito la sua corsa finendo violentemente contro un palo della pubblica illuminazione. La forza dello schianto è stata tale da spezzare il motociclo in due parti, mentre il 19enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

La corsa in ospedale e il tragico epilogo

Immediati i soccorsi. Le condizioni di Luigi Fusco sono apparse fin da subito gravissime. Trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli, il 19enne è purtroppo deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, con personale coordinato dalla Centrale Operativa, per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Indagini per omicidio stradale: sequestrati i due veicoli

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire ogni aspetto dell’incidente. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono soprattutto la velocità del motociclo e le manovre effettuate dai due conducenti nei momenti precedenti allo schianto. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro penale per consentire gli accertamenti tecnici necessari. Sono inoltre in corso verifiche documentali ed esami tossicologici.

La Polizia Locale procede per l’ipotesi di omicidio stradale, prevista dall’articolo 589-bis del Codice penale. Si tratta, al momento, di un’ipotesi di reato nell’ambito delle indagini, mentre restano da accertare eventuali responsabilità. La salma del 19enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per approfondire le cause del decesso.

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