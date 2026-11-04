Marano, violento impatto tra un’auto e una moto: feriti due ragazzi

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Camillo Guerra, ai Camaldoli, nei pressi di Marano, dove ci sarebbe stato un violento scontro tra un’auto e una moto. Potrebbero essere due le persone ferite, un ragazzo e una ragazza.

Marano, violento impatto tra un’auto e una moto: traffico paralizzato

Per cause ancora da accertare, una Fiat Panda rossa si è scontrata con un veicolo a due ruote. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, mentre restano da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

Un passante, appena uscito dall’autobus C44, riferisce di aver visto due persone, probabilmente un ragazzo e una ragazza. Lui in particolare avrebbero riportate delle brutte escoriazioni con diverse perdite di sangue. Lei invece non sarebbe apparsa molto lucida. Sul posto sono arrivati Polizia municipale e soccorsi del 118.

L’impatto ha provocato forti rallentamenti alla circolazione, con disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Sui gruppi Facebook sono in tanti a chiedersi come stiano i conducenti coinvolti nell’impatto. Alcuni suggeriscono di percorrere strade alternative data la paralisi di Via Camillo Guerra.