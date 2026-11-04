Marano, violento impatto tra un’auto e una moto: feriti due ragazzi

Imposta Teleclub come fonte preferita

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Camillo Guerra, ai Camaldoli, nei pressi di Marano, dove ci sarebbe stato un violento scontro tra un’auto e una moto. Potrebbero essere due le persone ferite, un ragazzo e una ragazza.

Marano, violento impatto tra un’auto e una moto: traffico paralizzato

Per cause ancora da accertare, una Fiat Panda rossa si è scontrata con un veicolo a due ruote. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, mentre restano da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

Un passante, appena uscito dall’autobus C44, riferisce di aver visto due persone, probabilmente un ragazzo e una ragazza. Lui in particolare avrebbero riportate delle brutte escoriazioni con diverse perdite di sangue. Lei invece non sarebbe apparsa molto lucida. Sul posto sono arrivati Polizia municipale e soccorsi del 118.

L’impatto ha provocato forti rallentamenti alla circolazione, con disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Sui gruppi Facebook sono in tanti a chiedersi come stiano i conducenti coinvolti nell’impatto. Alcuni suggeriscono di percorrere strade alternative data la paralisi di Via Camillo Guerra.

 

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto