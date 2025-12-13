Incidente mortale a Napoli, 46enne perde la vita a Ponticelli: indagini in corso

Ancora un grave incidente mortale a Napoli. Venerdì sera, intorno alle 20.30, un centauro di 46 anni, napoletano, ha perso la vita nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale della città. L’uomo era in sella a uno scooter e stava percorrendo una traversa di via de Meis quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso: per il 46enne non c’è stato nulla da fare.

Dinamica dell’incidente al vaglio della Polizia Municipale

Come riporta Il Mattino, a dinamica dell’incidente è ora al vaglio della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, coordinata da Vincenzo Cirillo. Gli agenti stanno effettuando tutti i rilievi necessari per chiarire quanto accaduto e stabilire se vi sia stato il coinvolgimento di altri veicoli, come un’auto o una moto.

Al momento, però, non è esclusa l’ipotesi che il centauro abbia perso il controllo dello scooter autonomamente, senza l’intervento di terzi. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze utili a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.