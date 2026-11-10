Un terreno agricolo di circa 1000 metri quadrati affittato a una coppia di etnia rom con tre bambini trasformato in discarica e abitazione abusiva. È la scoperta fatta questa mattina dagli agenti della Polizia Municipale di Melito guidati dal comandante Maria Rita Papa e dall’Esercito Italiano del Raggruppamento Campania nell’ambito di un’operazione coordinata contro la Terra dei Fuochi.

Melito, terreno agricolo affittato a famiglia rom e trasformato in discarica a abitazione abusiva

Le forze dell’ordine sono intervenute in via De Nicola, arteria interna che collega Melito, Casandrino e Sant’Antimo. La famiglia rom, presunti sfollati delle Vele di Scampia, avrebbero occupato il terreno in cambio di un canone mensile da versare al proprietario, un uomo residente a Melito.

Sul posto i caschi bianchi e gli uomini dell’Esercito hanno riscontrato una baracca abusiva trasformata in abitazione, gabbie per animali (conigli e galline) e una mini-discarica dove i rom versavano verosimilmente rifiuti speciali. Il terreno è finito sotto sequestro. Parzialmente occupato anche un terreno demaniale confinante sotto il cavalcavia dell’Asse Mediano. In via De Nicola sono attesi anche i carabinieri della locale Tenenza. Allertati anche i servizi sociali per la presenza di tre minorenni.