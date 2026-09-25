Ottaviano, tragico incidente in moto: Manuel La Pietra muore a 20 anni

Una giovane vita spezzata e un’intera comunità sotto shock. Manuel La Pietra, 20 anni, originario di San Gennaro Vesuviano, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Ottaviano, lungo via Ferrovia dello Stato.

Ottaviano, tragico incidente in moto: muore a 20 anni Manuel La Pietra

Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando si è verificato un violento impatto che ha coinvolto anche un’automobile. Le cause e l’esatta successione degli eventi sono ancora al vaglio degli investigatori e, allo stato attuale, non è stata accertata alcuna responsabilità.

Subito dopo lo schianto sono scattati i soccorsi. Le condizioni di Manuel sono apparse estremamente gravi e il ventenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo, le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.

Le indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Tra gli elementi che potrebbero contribuire a chiarire gli istanti precedenti allo schianto ci sono anche le immagini delle telecamere presenti nella zona. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola. La salma del giovane è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre proseguono le verifiche finalizzate a ricostruire con precisione la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità.

Il dolore della comunità

La notizia della morte di Manuel ha profondamente colpito San Gennaro Vesuviano. Il cordoglio ha raggiunto anche Sarno, città alla quale la famiglia del giovane è legata attraverso la madre. L’amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano ha espresso pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia, sottolineando il dolore provocato dalla perdita di un ragazzo così giovane.

Resta ora l’attesa per gli esiti delle indagini, chiamate a fare piena luce su quanto accaduto lungo via Ferrovia dello Stato. Intanto, familiari, amici e comunità si stringono nel dolore per la scomparsa di Manuel La Pietra, morto a soli 20 anni.