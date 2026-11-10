Pusher placebo a Napoli, lo sballo è una truffa: vendono sale e bicarbonato al posto della cocaina

Dosi confezionate come vera droga, ma all’interno soltanto sostanze comuni. È il fenomeno dei “pusher placebo”, che sfruttano il desiderio di stupefacenti per incassare denaro. Due episodi tra Ischia e Napoli scoperti dai Carabinieri.

Pusher placebo, lo sballo è una truffa: vendono sale e bicarbonato al posto della cocaina

Vendere cocaina senza vendere cocaina. Incassare soldi veri per uno sballo che non esiste. È il paradosso dei cosiddetti pusher placebo, spacciatori che mettono sul mercato dosi apparentemente autentiche, ma che in realtà contengono sale da cucina, bicarbonato o altre sostanze prive degli effetti stupefacenti promessi. Un inganno che fa leva su un elemento preciso: l’aspettativa di chi acquista. La dipendenza, il desiderio compulsivo di assumere droga, il cosiddetto craving, diventano strumenti per monetizzare un’illusione.

Il consumatore è convinto di comprare cocaina, paga il prezzo richiesto e si ritrova con una polvere che della sostanza stupefacente conserva soltanto l’aspetto. A rendere credibile la messinscena contribuiscono il confezionamento delle dosi, le modalità di vendita e i rituali dello spaccio. Tutto sembra autentico, tranne il contenuto. Il prodotto è falso, il denaro incassato è vero.

Il caso di Ischia: dosi di cocaina, sale e bicarbonato

L’ultimo episodio arriva da Forio d’Ischia, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ischia hanno arrestato un 50enne originario di Alatri. Durante un controllo in strada, i militari lo hanno trovato in possesso di due dosi di cocaina e 420 euro in contanti. La successiva perquisizione nel bed and breakfast dove l’uomo soggiornava ha consentito di recuperare altre 21 dosi e ulteriori 260 euro.

La sorpresa è arrivata con il narcotest. Non tutte le bustine contenevano stupefacenti: alcune erano riempite con semplice sale o bicarbonato. Un sistema che avrebbe permesso di affiancare alla droga autentica dosi contraffatte, potenzialmente destinate a compratori ignari. Il 50enne è stato trattenuto in camera di sicurezza e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il precedente: sale venduto come cocaina a un turista tedesco

Quello di Ischia non è un caso isolato. Il 25 ottobre scorso, a Napoli, un 36enne era finito nei guai dopo aver venduto a un turista tedesco una dose di comune sale da cucina, presentandola come cocaina. Anche in quell’occasione erano intervenuti i Carabinieri, questa volta della Compagnia Napoli Centro. I militari avevano recuperato sia il denaro sia il sale, mentre per il venditore era scattata una contestazione per truffa. Due vicende diverse, accomunate dallo stesso meccanismo: trasformare la domanda di droga in un’opportunità di guadagno, anche quando la droga non c’è.

L’effetto placebo può simulare lo sballo?

La vicenda apre anche un interrogativo che va oltre la cronaca giudiziaria. Che cosa accadrebbe se una persona assumesse una sostanza innocua credendo fermamente che si tratti di cocaina? L’effetto placebo è un fenomeno reale: le aspettative possono influenzare alcune percezioni e risposte psicofisiche. Ma questo non significa che sale o bicarbonato possano riprodurre gli effetti farmacologici della cocaina, né che l’eventuale suggestione equivalga a una vera intossicazione da stupefacenti. Resta però un aspetto significativo. Chi cerca droga può essere ingannato non soltanto sull’identità della sostanza, ma anche su ciò che si aspetta di provare.