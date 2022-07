In alcune regioni d’Italia il caldo afoso ha lasciato spazio al fresco con qualche temporale. E’ quanto sta accadendo da qualche giorno soprattutto nelle regioni del Nord.

E anche domani, venerdì 29 luglio, è prevista una nuova allerta meteo gialla diramata della Protezione civile in ben quattro regioni.

Allerta meteo venerdì 29 luglio

Le piogge diffuse, in alcuni casi molto intense con trombe d’aria e grandine, hanno messo a dura prova alcune città, soprattutto nel cuneese negli ultimi giorni. Domani però sarà allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. La perturbazione proveniente dall’Atlantico raggiungerà il nostro Paese portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

Le zone a rischio sono per l’Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola.

Per la Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Per il Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Per il Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico in Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, mentre in Trentino Alto Adige solo nella Provincia Autonoma di Bolzano.