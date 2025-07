Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta oggi su Bacoli, Pozzuoli e sull’area flegrea, tra le più intense mai registrate negli ultimi decenni. In meno di un’ora sono caduti ben 90 mm di pioggia, la quantità più alta segnalata da tutte le stazioni meteo della provincia di Napoli. Strade come fiumi a Bacoli e Pozzuoli.

Bomba d’acqua tra Bacoli e Pozzuoli: 90 mm di pioggia in meno di un’ora

Una vera e propria emergenza che ha spinto il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ad attivare immediatamente il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le operazioni di intervento sul territorio. Disattivate le ZTL per agevolare il deflusso del traffico, mentre Polizia Municipale, tecnici e operai comunali sono attualmente in strada per gestire le criticità e rispondere a tutte le segnalazioni dei cittadini.

Il primo cittadino ha lanciato un appello alla popolazione: «Non uscite di casa durante i temporali, se siete in auto accostate e attendete la fine della tempesta». Rassicurando tutti: «Non lasceremo nessuno solo». L’allerta meteo resterà attiva per tutta la giornata di oggi. Nel frattempo, anche Pozzuoli è stata colpita dalla stessa ondata di pioggia torrenziale, con strade allagate, traffico in tilt e numerosi interventi dei Vigili del Fuoco.