Due uomini sono stati arrestati nella mattinata di ieri, domenica 11 maggio, dalla Polizia di Stato per detenzione illegale di arma clandestina. L’operazione è scattata dopo una segnalazione riguardante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco a Pianura, in piazza San Giorgio.

Spari a Pianura, inseguimento e arresti: due uomini fermati con pistole clandestine

Gli agenti dei Commissariati di Pianura e Bagnoli sono intervenuti immediatamente per verificare l’accaduto. Durante le ricerche nella zona, i poliziotti hanno notato due soggetti a bordo di un motociclo che, alla vista delle forze dell’ordine, hanno effettuato manovre sospette nel tentativo di eludere un eventuale controllo.

Ne è nato un inseguimento, conclusosi poco dopo con il fermo dei due uomini. Durante la perquisizione, i sospetti sono stati trovati in possesso di due pistole, risultate clandestine. Entrambi sono stati tratti in arresto e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono attualmente in corso indagini per stabilire se i due arrestati siano direttamente collegati all’esplosione dei colpi d’arma da fuoco segnalata nelle prime ore della giornata.