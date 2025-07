Si è aperta all’insegna del maltempo la giornata di oggi, lunedì 7 luglio, in Campania, dove è in vigore un’allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico diffuso, valida fino alle 23.59 di questa sera.

Maltempo in Campania, previsti temporali improvvisi: allerta gialla per tutta la giornata di oggi

Piogge improvvise, temporali di forte intensità, grandinate e fulmini potrebbero interessare ampie zone della regione, con disagi e pericoli legati soprattutto alla tenuta del territorio.

La Protezione Civile regionale aveva diramato l’avviso nella giornata di ieri, alla luce delle previsioni fornite dal Centro Funzionale, sottolineando il carattere particolarmente insidioso dei fenomeni previsti: le precipitazioni, pur distribuite in arco temporale limitato, potrebbero rivelarsi localmente molto violente.

A rendere ancora più instabile il quadro meteo è il perdurare delle alte temperature: l’ondata di calore che ha colpito Napoli e le principali città campane nei giorni scorsi, con tassi di umidità superiori al 70%, non si è ancora completamente esaurita. Questo contrasto termico sta alimentando fenomeni temporaleschi intensi e imprevedibili.