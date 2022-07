La canicola di queste ultime settimane sta dando un po’ di tregua alle regioni del Nord con l’arrivo di pioggia e temporali. In alcuni casi, però, come in provincia di Cuneo, il calo delle temperature si è presentato con grandine e trombe d’aria provocando diversi disagi.

Nei prossimi giorni ci attendiamo ancora una moderata flessione dei termometri anche se non per tutta Italia.

Meteo, le previsioni per agosto 2022

L’anticiclone sub-sahariano, Apocalisse, sta mettendo a dura prova gli italiani. Nei prossimi giorni, tuttavia, secondo i meteorologici dovrebbe perdere un po’ della sua energia. Le temperature scenderanno un po’ ma sempre e solo al Nord perché al Centro e, soprattutto, al Sud il grande caldo resterà ancora protagonista con temperature sopra la media. Faranno eccezione solamente le aree appenniniche dove potrebbe registrarsi qualche temporale.

Ma vista l’instabilità di questa estate, in molti si chiedono come sarà agosto? Secondo gli esperti, a essere preponderante sarà sempre il grande caldo. Ma non in tutto il Paese. Anzi, fino a Ferragosto l’Italia potrebbe essere divisa in due. Al Nord potrebbero essere frequenti break temporaleschi, come sostiene ilmeteo.it, che potrebbero interrompere il caldo.

Al Centro Sud invece a farla da padrone sarà sempre l’anticiclone africano con temperature sopra le medie di riferimento. Al momento sono previsioni a lungo termine quindi gli esperti si mantengono cauti. Nei prossimi giorni potranno dare informazioni più precise.