Terribile incidente sull’A16 Napoli-Canosa, all’altezza di Baiano (Avellino), in direzione Napoli. Un’auto è stata avvolta dalle fiamme, per cause ancora da accertare, e al momento non si hanno notizie su eventuali morti o feriti. E’ accaduto quest’oggi, poco dopo le 17.

Paura sull’A16, auto avvolta dalle fiamme: Vigili del Fuoco e Polizia Stradale sul posto

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi, e i Vigili del Fuoco che hanno prontamente domato le lingue di fuoco. Non è chiaro per quale motivo l’utilitaria sia andata a fuoco e se il conducente e gli altri occupanti siano riusciti a mettersi in salvo prima che l’incendio divampasse oppure se, tragicamente, siano rimasti coinvolti.

Le fiamme hanno completamente distrutto l’auto, i finestrini sono andati in frantumi, e ciò che resta è solo una carcassa bruciata ferma sulla carreggiata. Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sul traffico veicolare. Secondo quanto riporta il sito di Autostrade, si registra un chilometro di coda tra Avellino Ovest e Baiano.