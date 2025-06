Attimi di terrore ieri sera, lunedì 17 giugno, a Montella, in provincia di Avellino, dove un bambino di quattro anni è rimasto incastrato con la gamba tra il corrimano in legno e la lamiera di uno scivolo, in un’area giochi pubblica. È accaduto poco prima delle 20:00 nel parco di via del Corso, proprio accanto al distaccamento locale dei Vigili del Fuoco.

Montella. Bimbo incastrato nello scivolo, salvato dai vigili del fuoco fuori servizio

Le grida disperate della madre e della nonna del piccolo, che non riuscivano a liberarlo, hanno attirato l’attenzione di alcuni pompieri liberi dal servizio, che si trovavano casualmente nei paraggi. I vigili, pur in abiti civili, non hanno esitato: sono intervenuti immediatamente e, con grande prontezza, sono riusciti a estrarre il bimbo dallo scivolo.

Il piccolo ha riportato solo lievi escoriazioni, ed è stato affidato alle cure dei familiari. L’incidente sarebbe stato causato dall’usura strutturale del gioco. Dopo il salvataggio, i Vigili del Fuoco hanno allertato la Polizia Locale: è previsto un sopralluogo congiunto per verificare le condizioni di sicurezza dell’intera area giochi.

La giostrina è stata momentaneamente messa fuori uso. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha espresso un plauso ai colleghi intervenuti, sottolineando il loro alto senso civico e la dedizione al servizio, anche fuori dall’orario di lavoro.