Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi ad Aversa, dove un’auto in marcia ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva Viale della Libertà. Erano circa le 18.30 quando il conducente, notando del fumo provenire dal vano motore, ha avuto la freddezza di accostare e allontanarsi in tempo dal veicolo.

Aversa, auto in fiamme in viale della Libertà: incendio domato dai Vigili del Fuoco

Pochi minuti dopo il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti. Non è esclusa l’origine elettrica del rogo, partito proprio dal vano motore. Le cause restano comunque in corso di accertamento. Il rapido intervento ha evitato conseguenze peggiori e permesso di ripristinare la viabilità in tempi brevi.