Pasqua di sangue in un noto lido di Ischitella: 20enne accoltellato durante l’aperitivo

Serata di Pasqua segnata da sangue e violenza sul litorale Domizio. A Ischitella, frazione del comune di Castel Volturno, un giovane di 20 anni è rimasto ferito a seguito di un’aggressione con arma da taglio. Ad anticipare la notizia è Il Mattino.

Il racconto dei testimoni

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata tra alcuni ragazzi presenti in un noto lido del litorale, degenerando rapidamente. Il ferito, originario di Casoria, sarebbe stato colpito da un coetaneo da diverse coltellate.

Drammatici i racconti di chi era sul posto: «Abbiamo visto persone scappare e urlare. Poi un ragazzo a terra, pieno di sangue, con ferite evidenti alla gamba. Ha provato ad alzarsi ma è ricaduto».

Ferite lievi e aggressore fermato

Nonostante la violenza dell’aggressione, il 20enne ha riportato ferite giudicate lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

L’aggressore è stato fermato e sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità. Le autorità stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali ulteriori coinvolgimenti.