Notte di violenza nel cuore di Napoli. Intorno alle 3, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti all’ospedale CTO, dove poco prima era stato trasportato un giovane ferito da arma da taglio. Si tratta di un 19enne tunisino, giunto al pronto soccorso dopo essere stato accoltellato, secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, in piazza Garibaldi.

Napoli, accoltellato a 19 anni per una sigaretta: ferito alla spalla

Il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un uomo, descritto come extracomunitario e verosimilmente di origine marocchina, che gli avrebbe chiesto inizialmente una sigaretta e poi la somma di cinque euro. Al rifiuto del giovane, l’aggressore avrebbe reagito con violenza, colpendolo con un fendente alla spalla sinistra prima di darsi alla fuga.

Il 19enne, medicato dai sanitari, ha riportato una ferita giudicata guaribile in sette giorni ed è stato dimesso. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e a identificare il responsabile dell’aggressione.