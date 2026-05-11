Napoli, 29enne ucciso a Porta Capuana: una coltellata al cuore durante la rissa

È morto all’ospedale Vecchio Pellegrini il 29enne originario del Burkina Faso rimasto gravemente ferito durante una violenta rissa scoppiata nella zona di Porta Capuana, nel centro di Napoli.

Fatale una profonda ferita al torace che, secondo quanto emerso dai primi accertamenti medici, avrebbe trafitto parte del cuore, non lasciando scampo al giovane nonostante i tentativi disperati dei sanitari di salvargli la vita. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della polizia, impegnata nelle indagini per ricostruire con esattezza quanto avvenuto.

Tensione a Porta Capuana dopo l’aggressione

Subito dopo il ferimento, l’area di Porta Capuana è stata teatro di momenti di forte tensione. Secondo una prima ricostruzione, il presunto aggressore, un cittadino tunisino di 58 anni regolarmente presente in Italia, si sarebbe rifugiato all’interno di un bar per sfuggire alla rabbia delle persone presenti in piazza.

La situazione ha rischiato di degenerare ulteriormente, tanto da rendere necessario un massiccio intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate diverse volanti della polizia, agenti dei reparti mobili in assetto antisommossa e anche militari dell’esercito, che hanno evitato il linciaggio dell’uomo e riportato la calma nella zona.

Arrestato il presunto responsabile

Il 58enne tunisino è stato successivamente fermato e arrestato con l’accusa di omicidio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per chiarire le cause della rissa e le responsabilità delle persone coinvolte.