Entra in casa e tenta di strangolare una donna nel salernitano, bloccato dopo inseguimento

È stato individuato e fermato in poche ore dai carabinieri il presunto responsabile della violenta aggressione avvenuta nella notte a Perdifumo, nel Cilento. Si tratta di un uomo di 35 anni, italiano, rintracciato nella mattinata nei pressi dello svincolo di Agropoli lungo la Cilentana.

In fuga sulla Cilentana: fermato dopo un incidente

Determinante per le indagini è stato il sistema di videosorveglianza Targa System, che ha consentito ai militari di intercettare il veicolo sospetto. Alla vista dei carabinieri, l’uomo non si è fermato all’alt, dando il via a un breve inseguimento terminato quando ha perso il controllo dell’auto, uscendo di strada. A quel punto è stato bloccato e condotto in caserma.

Aggressione nella notte: tentato strangolamento

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 35enne si sarebbe introdotto nell’abitazione della vittima durante la notte. La donna, una 52enne originaria dell’Est Europa, sarebbe stata aggredita brutalmente e avrebbe subito un tentativo di strangolamento.

La vittima ha riportato ferite alla testa, agli occhi e al collo. Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

La vittima: “Non lo conosco”

Un elemento che complica il quadro investigativo è la dichiarazione della donna, che avrebbe riferito di non conoscere l’aggressore. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire eventuali collegamenti tra i due e ricostruire il movente dell’attacco.

Trovata un’arma da fuoco

Durante il fermo, l’uomo è stato trovato in possesso di un’arma da fuoco, che però, secondo quanto emerso finora, non sarebbe stata utilizzata durante l’aggressione. Sono in corso accertamenti balistici e ulteriori verifiche per stabilirne la provenienza e l’eventuale uso in altri episodi.

Indagini in corso

I carabinieri stanno proseguendo le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione, che ha scosso profondamente la comunità locale.