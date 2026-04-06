Si è presentato all’ospedale “Moscati” di Aversa con due ferite all’addome dopo una violenta lite in strada. È giallo su quanto accaduto nella notte a Sant’Antimo, dove un 43enne è stato accoltellato da uno sconosciuto poi dileguatosi nel nulla.

L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle 8, quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano sono intervenuti presso l’ospedale di Aversa, dove l’uomo era stato trasportato già ferito da arma da taglio.

Sant’Antimo, accoltellato dopo una lite: 43enne di Gricignano finisce in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il 43enne – originario di Gricignano di Aversa e già noto alle forze dell’ordine – sarebbe stato aggredito mentre percorreva alcune strade di Sant’Antimo. Nel corso di una lite con un individuo non ancora identificato, quest’ultimo lo avrebbe colpito due volte all’addome, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e a verificare la versione fornita dall’uomo, oltre a risalire all’identità dell’aggressore.