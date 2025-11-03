Morto Marco Iazzetta, 63 anni, l’operaio di Afragola precipitato nella tarda mattinata del 10 settembre in via Labriola a Scampia dal terzo piano di una palazzina in costruzione dove stava lavorando.

Operaio precipitato da palazzina a Scampia, muore dopo settimane di agonia: lutto ad Afragola

Regolarmente assunto, Iazzetta era stato soccorso e trasportato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Sul posto erano intervenuti anche i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero, i carabinieri del NIL di Napoli e il personale dell’ASL Napoli 1 – UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Il cantiere era stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Nella serata di ieri, presso la clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, Iazzetta è deceduto a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche conseguenti alla caduta. La salma è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria. Proseguono le indagini a cura dei carabinieri della stazione Napoli Marianella.