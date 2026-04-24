Notte di paura nei pressi del centro storico di Napoli, dove intorno alle 2:00 si è verificato il crollo improvviso di una palazzina in via Siniscalchi, nell’area di Porta Capuana. L’edificio si è sgretolato in pochi istanti, trasformandosi in un cumulo di detriti e polvere. Ad anticipare la notizia è il Mattino.

Napoli, crolla palazzina nei pressi di Porta Capuana: si scava tra le macerie

La struttura, di proprietà privata, versava da tempo in condizioni critiche ed era stata già dichiarata inagibile, con divieto di accesso. Negli anni aveva mostrato evidenti problemi statici, aggravati anche da un incendio che ne aveva ulteriormente compromesso la solidità.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con più squadre che hanno operato senza sosta per tutta la notte. Le attività di ricerca tra le macerie vengono condotte con la massima prudenza: l’obiettivo principale è accertare se vi siano persone coinvolte nel crollo.

Nonostante l’immobile risultasse ufficialmente disabitato, permane infatti una certa preoccupazione legata al contesto sociale della zona. In passato l’edificio era stato occupato abusivamente e non si esclude che possa essere stato utilizzato come riparo da persone senza fissa dimora. Il timore è che qualcuno, ignorando i divieti, possa aver trovato accesso all’interno durante la notte.