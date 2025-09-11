Operaio di Afragola cade dal quarto piano di una palazzina. È attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli. L’uomo – 63 anni – stava lavorando in un cantiere a Scampia, in via Labriola.

Scampia, precipita dal quarto piano di una palazzina: grave operaio di Afragola

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. della stazione Napoli Marianella insieme ai militari del nucleo operativo della Compagnia Vomero. I militari hanno avviato le indagini per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e hanno proceduto al sequestro del cantiere.

Successivamente, sul posto, sono intervenuti anche l’Asl Napoli 1 UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Non è stato comunicato se l’operaio ferito fosse regolarmente assunto o lavorasse a nero, né se indossasse i dispositivi di protezione.