Via libera alla realizzazione del primo tratto della futura Metro Linea 10 Napoli–Afragola, destinata a cambiare in modo significativo la mobilità nell’area nord del capoluogo. Oggi 30 marzo è stato firmato il contratto tra il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, e Guido Mennella, alla guida del Consorzio Partenope 10 / Webuild, che sancirà l’avvio ufficiale dei lavori per la prima fase dell’opera. Questo segmento collegherà piazza Di Vittorio, nel quartiere Secondigliano, con il centro di Afragola.

Linea 10 della metro, al via il primo tratto della Napoli-Afragola: firmato il contratto

Al momento restano fuori dal finanziamento sia il collegamento diretto con la stazione dell’Alta Velocità di Afragola sia il prolungamento verso il centro di Napoli, in direzione piazza Carlo III e piazza Principe Umberto. A Secondigliano, tuttavia, è previsto l’interscambio con la Linea 1, con l’obiettivo futuro di estendere il servizio fino all’aeroporto di Capodichino entro il 2027.

La sottoscrizione dell’accordo avverrà alle 13:30 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, del presidente della Regione Roberto Fico, dell’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza e del CEO di Webuild Pietro Salini. L’intervento è ancora nella fase iniziale di progettazione, mentre il cronoprogramma dettagliato verrà illustrato successivamente in conferenza stampa.

Le prime fermate previste

Nella fase iniziale la Linea 10 comprenderà tre stazioni completamente nuove: Di Vittorio, Casoria e Afragola. I lavori avranno una durata stimata di circa cinque anni, con possibile entrata in funzione intorno al 2030. L’investimento complessivo per questa prima parte è pari a 1,2 miliardi di euro.

L’appalto era stato assegnato in via provvisoria lo scorso 29 dicembre a due raggruppamenti temporanei di imprese guidati da Webuild e CAF, rispettando così la scadenza per l’utilizzo dei fondi disponibili entro fine anno. Dopo le verifiche tecniche e amministrative, si è ora pronti alla firma definitiva del contratto.

Dettagli del progetto

Il primo lotto prevede la realizzazione di circa 6,5 chilometri di linea interamente sotterranea (fase 1A), finanziata con circa 1,2 miliardi di euro. L’intervento include anche la possibilità, già prevista contrattualmente, di sviluppare ulteriori estensioni per un valore di circa 1,9 miliardi, necessarie per completare il tracciato sia verso il centro città sia verso la stazione AV.

A regime, la Linea 10 si estenderà per circa 13 chilometri, quasi totalmente in galleria. Il tracciato della prima fase attraverserà i territori di Afragola, Casoria, Casavatore e Napoli. Sono previste sette stazioni complessive: tre saranno realizzate integralmente (Di Vittorio, Casoria Centro e Afragola), mentre quattro verranno predisposte solo in parte in questa fase (Casavatore San Pietro, Casoria Casavatore, Casoria Afragola e Afragola Garibaldi).

Le future espansioni comprenderanno altri 7,3 chilometri di linea, il completamento delle stazioni avviate e la costruzione di ulteriori cinque fermate, oltre a opere accessorie come un parcheggio di interscambio a servizio della stazione AV di Afragola.