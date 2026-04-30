Tragedia sul lavoro a Benevento, operaio muore dopo caduta da capannone: indagini in corso

Tragedia sul lavoro nell’area industriale del capoluogo sannita, dove un operaio di 67 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone mentre era impegnato nell’installazione di pannelli fotovoltaici.

Incidente sul lavoro a Benevento: la dinamica

L’uomo, originario di San Lorenzo Maggiore, era rimasto gravemente ferito nella giornata di ieri a seguito della caduta. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava lavorando sul tetto della struttura quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il 67enne e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “San Pio” di Benevento. Nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto dopo circa 24 ore di ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.

Indagini dei carabinieri

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre proseguono gli accertamenti nell’area del capannone.