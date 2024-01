Grande successo per l‘Open Day all’Istituto Don Bosco-Verdi a Qualiano. La dirigente Tiziana D’Aniello, che ha accolto insieme ai docenti le numerose famiglie che hanno partecipato all’evento, ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola e l’importanza della scelta giusta di istituto da parte di figli e genitori.

L’Open Day ha offerto l’opportunità di esplorare le eccellenze della scuola che si divide in tre plessi di infanzia, primaria e secondaria.

L’offerta formativa dell’I.C. Don Bosco – Verdi di Qualiano

I partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona le attività laboratoriali proposte, ottenendo un assaggio del dinamismo e della qualità dell’insegnamento offerto dalla scuola. Per l’occasione sono stati allestiti laboratori di musica, di lingue straniere, di lingua italiana, di arte, di sport e STEM.

Sono state mostrate nuove tecnologie già a disposizione degli alunni come minirobot e visori per lezioni in realtà virtuale. E sono stati presentati, con video/render, i progetti in corso che riguardano la costruzione della palestra polifunzionale e del campetto in erba sintetica.

In procinto di essere consegnati, questi impianti all’avanguardia saranno presto a disposizione degli alunni, arricchendo ulteriormente l’offerta sportiva dell’Istituto Don Bosco-Verdi.

All’Open Day hanno partecipato la Pro Loco di Qualiano, il circolo territoriale dei Lions, il Maestro di Benedetto con la Palestra Atlantide, la Tennis Padel Accademy, la scuola di ballo Baila conmigo, la Coldiretti territoriale.