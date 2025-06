“C’era una Volta”, venerdì la finale su Teleclubitalia: in palio mille euro di libri

Chi vincerà questa edizione di C’era una Volta? Venerdì in diretta alle 18.00 si terrà la finale del programma tv dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile a cui partecipano le scuole medie della Campania. Saranno studenti e studentesse della scuola media Giancarlo Siani e quelli della Rita Levi Montalcini di Afragola a contendersi il titolo. In palio mille euro di libri offerto come premio da Mondadori Bookstore Giugliano per arricchire la biblioteca scolastica.

Centinaia di ragazzi e ragazze, divisi per squadre, hanno partecipato all’avvincente quiz in cui le novelle tratte da “Lo Canto de li Cunti” sono le protagoniste. Sfida dopo sfida, fiaba dopo fiaba, si scoprirà chi sarà la scuola vincitrice. Nel corso della finale che si terrà, come sempre, in Piazzetta Basile del Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, verranno assegnati anche due premi speciali.

Uno è quello “Una fiaba per C’era una Volta” in cui tutti gli studenti e le studentesse di tutte le scuole della Regione hanno partecipato inviando una fiaba inedita ispirata a quelle di Basile. In palio 500 euro offerti dal Club Lions Partenope- Palazzo Reale Napoli. Inoltre, come di consueto, verrà assegnato il premio speciale intitolato a Valeria Piccolo per la squadra che ha dimostrato creatività, integrazione e sportività. “C’era una Volta” si conferma uno dei progetti più longevi dedicati al celebre favolista giuglianese che coinvolge studenti e studentesse di tutta la Campania