Giugliano, sfollati di via Bosco: “Viviamo in baracche, chiediamo una casa popolare”

Questo è solo uno degli appelli disperati degli ex residenti di via Bosco a Casacelle che da 18 mesi vivono nei prefabbricati a Casacelle, a ridosso delle cosiddette Stecche pesanti. Dopo lo sgombero da via Bosco 8 famiglie hanno trovato alloggio qui ma non si possono definire abitazioni. In pochi metri quadri ci vivono anche 5 persone. L’appello che da tempo rivolgono alle istituzioni è di avere una casa popolare, pur pagando un fitto.

Ieri tra gli abitanti ci sono stati momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento della polizia a seguito della notizia dell’assegnazione delle case ai rom in via Palmentiello.

Le interlocuzioni con Comune e Prefettura sono avviate da tempo ma una soluzione non è stata ancora individuata.