Un intervento tempestivo e coraggioso da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha evitato una possibile tragedia nei giorni scorsi lungo la strada statale Bradanica, tra i comuni di Irsina (MT) e Genzano di Lucania (PZ).

Intervento eroico dei “Baschi Verdi”: salvato autotrasportatore tra le fiamme sulla Bradanica

I finanzieri, appartenenti al Gruppo Pronto Impiego “Baschi Verdi”, erano di rientro da un servizio di ordine e sicurezza pubblica svolto a Matera quando, transitando lungo l’arteria stradale, si sono imbattuti in un grave incidente.

Un autoarticolato, avvolto dal fumo e minacciato dalle fiamme di un incendio di sterpaglie che lambivano la carreggiata, ha tamponato un altro mezzo pesante, finendo pericolosamente ai margini della strada.

Senza esitare, i militari sono intervenuti per trarre in salvo il conducente del tir incidentato, visibilmente sotto shock. L’uomo è stato prontamente allontanato dal veicolo, evitando così conseguenze ben più gravi a causa della vicinanza delle fiamme. Sul posto sono giunti poi i soccorsi, che hanno trasportato l’autotrasportatore all’Ospedale di Matera per accertamenti: le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

Nel frattempo, i finanzieri hanno collaborato con le altre Forze di Polizia per gestire la viabilità del tratto interessato, garantendo la sicurezza degli automobilisti fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno infine domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.