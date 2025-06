Giugliano, grande partecipazione per le giornate dedicata ai festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù

Successo per la 3 giorni di festeggiamenti per il sacro cuore di Gesù a Giugliano. Momenti di preghiera e di forte aggregazione con eventi ludici tra street food, musica live, mercatini e giochi per bambini. Un momento che si ripete, si consolida negli ultimi anni ed aggrega sempre più persone nell’area della parrocchia di via Oasi guidata da don Vincenzo Marfisa. Alla serata conclusiva, ha partecipato anche il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo che ha sottolineato l’importanza di momenti festa per rafforzare il senso di comunità e camminare insieme con la speranza di un futuro migliore.

VIDEO: