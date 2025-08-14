Nuovo stop alla Linea Arcobaleno Piscinola – Aversa Centro: tratta ferma per una settimana

La Linea Arcobaleno, quella che collega Piscinola ad Aversa Centro, sarà interrotta per una settimana. Lo stop scatterà a partire dal 24 agosto fino al 1° settembre 2025. A farlo sapere è stato l’Ente autonomo Volturno, che ne ha comunicato anche il motivo: in vista dell’immissione in servizio del nuovo treno CAF, verranno eseguite le prove previste dai protocolli Ansfisa (l’ente preposto per la sicurezza ferroviaria) e l’aggiornamento dei sistemi di sicurezza della circolazione.

Nuovo stop alla Linea Arcobaleno: tratta ferma per una settimana

Per ridurre i disagi, l’EAV ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus. Sul sito dell’ente sono disponibili orari e punti di fermata per Piscinola, Giugliano, Aversa e Mugnano. Ad Aversa le fermate saranno due: piazza Mazzini, nei pressi della stazione ferroviaria, e l’incrocio tra via Fratelli Cervi e la Variante; le stesse già utilizzate a fine giugno, quando la tratta era stata sospesa per alcuni interventi tecnici legati all’apertura della nuova stazione di Melito.

Per i pendolari, però, si tratta dell’ennesimo stop in un’estate segnata dalle interruzioni: alla sospensione della Linea Arcobaleno si somma anche la chiusura delle fermate di Piscinola, Chiaiano e Frullone della Linea 1 per lavori di sostituzione dei binari fino a metà settembre. Una situazione che rende sempre più difficile, per chi usufruisce spesso del trasporto pubblico, raggiungere Napoli in treno.