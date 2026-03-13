Memoria e riscatto tra le strade di Piscinola: successo a Giugliano per la presentazione del nuovo libro di Francesco Mennillo

La Sala Teatro del Primo Circolo Didattico “Mena Morlando” di Giugliano si è trasformata ieri in uno spazio di profonda riflessione collettiva in occasione della presentazione de “Il bambino di Piscinola”, l’ultima opera letteraria del giornalista e cantautore Francesco Mennillo, edita da Graus Edizioni. L’evento, promosso con determinazione dalla storica Libreria Claudio di Giugliano, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, desideroso di immergersi in un racconto che scava nelle radici della periferia napoletana per farne emergere valori universali.

A guidare il dibattito con estrema sensibilità è stata la moderatrice Carmen Capone, che ha saputo tessere un dialogo fluido tra l’autore e la dottoressa Marinella Preziuso, psicologa intervenuta per analizzare le complesse dinamiche interiori che animano i personaggi del testo. Il cuore della serata ha battuto sul ritmo dei temi cari a Mennillo, dall’importanza fondamentale dei legami familiari alla delicatezza dell’affettività in contesti difficili, offrendo una lente d’ingrandimento su una Napoli di fine anni ottanta sospesa tra luci e ombre.

Il libro è diventato così il pretesto per un suggestivo viaggio nei ricordi di un’epoca contraddittoria, segnata dalla violenta morsa della criminalità e della droga ma anche da una gioia popolare incontenibile, legata agli storici scudetti del Napoli di Diego Armando Maradona. Attraverso le parole di Francesco Mennillo, i presenti hanno potuto rivivere l’atmosfera di quegli anni in cui la periferia cercava faticosamente la propria identità tra le difficoltà del quotidiano e la speranza di un riscatto sociale.

L’incontro si è concluso con un lungo applauso che ha suggellato il valore sociale e letterario dell’iniziativa, confermando come la scrittura possa ancora rappresentare uno strumento formidabile per interpretare il passato e guardare con maggiore consapevolezza al presente. A concludere l’iniziativa il giovane pianista Christian Iannotta della scuola “Mille splendidi suoni” che ha eseguito due brani.

Comunicato stampa