Asi, lista unica del centrosinistra per nuovo CdA: sindaca di Carinaro indicata alla presidenza

Con la presentazione delle liste si archivia definitivamente l’era Pignetti alla guida dell’Asi. Alla scadenza fissata per le ore 12 è stata depositata un’unica proposta per il rinnovo del consiglio d’amministrazione, espressione dell’area di centrosinistra. Nessuna iniziativa, invece, dai banchi del centrodestra, che non ha presentato una propria lista da sottoporre all’attenzione dell’assemblea.
La coalizione progressista ha indicato quale presidente la sindaca di Carinaro, Annamaria Dell’Aprovitola, figura di lungo corso all’interno del Partito Democratico. Per quanto riguarda la composizione del nuovo consiglio d’amministrazione, la lista prevede Francesco Di Virgilio in rappresentanza dell’area di Aversa e Giancarlo L’Arco per il territorio di Sparanise, oltre alla riconferma di Nicola Tamburrino.