Giugliano. Giovani a rischio e inclusione scolastica, al Minzoni murales e teatro curati da “Set me free”

Nell’ambito del progetto “Artefice” dell’Associazione Set Me Free ETS, della durata biennale, finanziato dall’Unione europea v- Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 3 – Interventi socio- educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”, in partenariato con l’IIS Minzoni, l’ASD Polisport Giugliano, le imprese locali Amorelli srl, la pasticceria I Barone, le agenzie di viaggio Simotour Viaggi e vacanza di Pirozzi Simona e El Farol, ha innescato un apprendimento generativo volto all’inclusione di 120 adolescenti a rischio, di età compresa tra i 14 e i 17 anni e alla promozione del benessere psicologico, attraverso una formazione laboratoriale tecnico-pratica e socio-emotiva, tramite laboratori socio- educativi di multisport, teatro, teatro circense e grafico-pittorici; counselling e orientamento; percorsi formativi digitali; stem lab; tirocini formativi professionalizzanti e sportello d’ascolto.

Inoltre 17 classi, circa 350 alunni del biennio hanno partecipato a laboratori di circle-time.

La metodologia innovativa del circle-time come intervento condotto da psicologi esperti ha consentito l’intercettazione del disagio adolescenziale come prevenzione a dinamiche antisociali, fenomeni di alienazione e ritiro sociale, nonché alla minaccia di un aggravamento psicopatologico. Lo scopo è stato quello di favorire un contesto strutturato protetto che ha stimolato i giovani a confronti talvolta duri, ma rispettosi nell’ottica di una crescita interpersonale.

Il giorno 6 maggio alle ore 11,00 presso l’IIS Minzoni ci sarà una conferenza per restituire alla comunità le strategie e le azioni volte a contrastare la povertà educativa. La mattinata si concluderà con uno spettacolo teatrale “ La Banalità del Male” e l’inaugurazione di 3 murales “Caos e Cosmo”.

COMUNICATO STAMPA