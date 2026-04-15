Lavori sul secondo binario, stazioni di Piscinola e Chiaiano saranno chiuse per tutta l’estate

Nuovi disagi in vista per i pendolari dell’area nord di Napoli. Le stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone della Linea 1 della metropolitana resteranno infatti chiuse anche durante la prossima estate per circa tre mesi consecutivi. La decisione è stata adottata per intervenire sul secondo binario, dopo che il primo era già stato rinnovato lo scorso anno. Il piano previsto dovrebbe ricalcare quello già adottato in precedenza: il servizio sarà garantito solo nelle prime ore del mattino, fino alle 8:00, e riprenderà in serata dopo le 20:00. Nella fascia centrale della giornata, invece, saranno attive navette sostitutive su gomma che copriranno lo stesso percorso della metro.

Al momento l’Anm non ha ancora ufficializzato un calendario preciso, ma l’avvio dei lavori potrebbe avvenire a partire da lunedì 22 giugno. L’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza ha spiegato che il cronoprogramma non è ancora definito, ma ha sottolineato come la sostituzione completa dei binari sia obbligatoria dopo circa vent’anni di utilizzo. Nel tratto scoperto, caratterizzato dalla presenza del ballast, i lavori richiederanno continuità operativa. L’intenzione è quella di mantenere lo stesso schema dello scorso anno: i treni partiranno al mattino dal deposito di Piscinola utilizzando l’unico binario già rinnovato e vi faranno ritorno la sera.

Per quanto riguarda gli orari, si ipotizza un servizio unidirezionale attivo dalle 6:30 alle 8:00 da Piscinola-Scampia, con ripresa delle corse in senso opposto dopo le 20:00. Durante il resto della giornata saranno operative le navette, con fermate nelle tre stazioni interessate. Piscinola rappresenta anche un nodo di interscambio con la linea Eav per Aversa, mentre Chiaiano e Frullone dispongono di parcheggi dedicati agli utenti.