AVERSA. Un milione di italiani ne soffre, ma la metà non lo sa. Il glaucoma è una patologia oculare degenerativa che, se non diagnosticata in tempo, può condurre all’ipovisione e alla cecità. Per accendere i riflettori su questa emergenza sanitaria, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) – Sezione Territoriale di Caserta, in collaborazione con la Fondazione I.A.P.B. Italia ETS e il Comune di Aversa, promuove una giornata dedicata alla prevenzione e all’informazione.

Aversa: il Glaucoma, conferenza stampa e screening gratuiti l’11 marzo

Mercoledì 11 marzo, alle ore 10, presso la Sala della Memoria del Comune di Aversa, si terrà la conferenza stampa dal titolo “Il Glaucoma: cos’è e come prevenire”. L’incontro approfondirà le dinamiche di una malattia che progredisce spesso senza sintomi evidenti, grazie al contributo di esperti e rappresentanti delle istituzioni. Interverranno:

• Dott. Francesco Matacena Sindaco di Aversa;

• Prof. Ivan Giglio, Consigliere Comunale di Aversa e Presidente della Commissione Politiche Sociali;

• Dott. Andrea Garofalo, Medico Oculista;

• Avv. Giulia Antonella Cannavale, Presidente U.I.C.I. Caserta.

Screening Gratuiti alla Cittadinanza

L’iniziativa non si limiterà alla teoria. Grazie alla sinergia con l’Ottica Sagliocco di Aversa e il gruppo M.A.S.C.I. Aversa 1, tutta la cittadinanza potrà usufruire di screening visivi gratuiti. Le visite si svolgeranno mercoledì 11 marzo, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso i locali associativi in Piazza Municipio.

NOTA PER I PARTECIPANTI: Per rendere il monitoraggio efficace, si invitano i cittadini a presentarsi muniti dell’ultimo valore della pressione oculare (riportato su referti o visite precedenti). Confrontare il dato attuale con quello storico è fondamentale per accertare la stabilità della salute oculare o identificare tempestivamente modifiche che richiedano approfondimenti.

Soddisfazione per l’evento è stata espressa dal Prof. Ivan Giglio, Presidente della Commissione Politiche Sociali e Consigliere Comunale di Aversa, il quale si è dichiarato entusiasta dell’iniziativa, ribadendo la sua costante vicinanza al mondo della prevenzione e del sociale. Un impegno, quello di Giglio, volto a sostenere attivamente tutte le attività che mirano alla tutela della salute pubblica e al supporto delle fasce più fragili della popolazione.

L’iniziativa è promossa e sostenuta dalla sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS, in partnership con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS.

INFO E RIFERIMENTI:

• Web: www.uicicaserta.it | www.iapb.it | www.settimanaglaucoma.it