Sono 165 le persone identificate, 90 i veicoli controllati e 44 le violazioni al codice della strada elevate, per un totale di circa 19mila e 700 euro di sanzioni. È questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli tra Pozzuoli e Monte di Procida, in occasione del ponte del Primo Maggio. Due le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga, mentre cinque sono state denunciate.

Pozzuoli–Monte di Procida, controlli dei carabinieri: quasi 20mila euro di multe

Nel dettaglio, un 27enne è stato trovato in possesso di un coltello lungo 11 centimetri. Un 41enne, invece, aveva con sé una pistola a salve priva del tappo rosso. Stesso caso per due minorenni incensurati, trovati con una pistola scenica anch’essa senza il tappo identificativo. Tutti dovranno rispondere di porto abusivo di armi.

Denunciata anche una 45enne che ha fornito false generalità ai militari nel tentativo di eludere il controllo: la donna è risultata inoltre alla guida senza patente. I controlli sono stati intensificati con l’avvicinarsi della stagione estiva nelle aree più frequentate del litorale flegreo, spesso meta di cittadini e turisti per trascorrere giornate all’aperto o serate sul mare.