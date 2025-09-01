Nuovo grave infortunio nello stabilimento FrigoCaserta di Gricignano d’Aversa. Nella tarda serata di sabato, un operaio 35enne di Portici è rimasto seriamente ferito alle gambe durante la movimentazione delle merci ed è ricoverato in ospedale ad Aversa in condizioni delicate.

Nuovo incidente sul lavoro alla FrigoCaserta di Gricignano: grave operaio di 35 anni grave

Sul posto, come anticipa Il Mattino, sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. La magistratura ha avviato un’indagine per accertare dinamica e rispetto delle norme di sicurezza. L’impianto era già stato teatro di due tragedie nei mesi scorsi: il 31 dicembre è morto Pompeo Mezzacapo, 54 anni, travolto da un muletto; il 10 gennaio il 19enne tirocinante Patrizio Spasiano ha perso la vita per una fuga di ammoniaca.

Durissima la reazione dei sindacati: «Non più fatalità, ma assenza di sicurezza e precarietà diffusa. Qui il profitto vale più della vita». La Cgil chiede un tavolo urgente in Prefettura e maggiori controlli. Sul caso si sono mossi anche parlamentari del Pd, che hanno sollecitato il ministro del Lavoro Calderone a verificare le misure adottate dall’azienda.