Maxi controlli nella movida di Aversa: sospesi due locali, sequestri e irregolarità su lavoro e sicurezza

Maxi operazione interforze ad Aversa, in provincia di Caserta, dove la Polizia di Stato ha coordinato una vasta attività di controllo nei locali della movida cittadina per contrastare illegalità diffuse, lavoro nero e violazioni delle norme sanitarie e di sicurezza. All’operazione hanno preso parte anche Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e personale dell’ASL, impegnati in controlli straordinari finalizzati alla tutela dei consumatori e alla verifica del rispetto delle normative vigenti.

Sequestrati alimenti senza tracciabilità

Durante le ispezioni sono stati sequestrati diversi alimenti privi di tracciabilità, una violazione considerata particolarmente grave sotto il profilo della sicurezza alimentare.

Gli accertamenti effettuati dal personale sanitario avrebbero evidenziato irregolarità nella conservazione e nella gestione di alcuni prodotti destinati alla somministrazione nei locali controllati. Le verifiche dell’ASL continueranno anche nei prossimi giorni per approfondire eventuali ulteriori responsabilità amministrative.

Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza

Nel corso dei controlli sono emerse anche gravi violazioni in materia di lavoro sommerso. Gli ispettori del lavoro hanno accertato presunte irregolarità legate all’impiego di personale non regolarmente assunto.

Particolarmente critiche anche le condizioni relative alla sicurezza antincendio. I Vigili del Fuoco hanno infatti riscontrato pesanti carenze strutturali e violazioni delle norme di prevenzione incendi in alcuni esercizi commerciali della zona della movida. Per due locali è stata disposta la sospensione dell’attività.

Identificate persone con precedenti

Nel corso dell’operazione le forze dell’ordine hanno inoltre identificato numerose persone presenti nell’area della movida aversana. Alcuni soggetti controllati sarebbero risultati già noti alle forze di polizia.