La terra trema di nuovo in Calabria. I sismografi hanno registrato, questa mattina, una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3, intorno alle 11 e 58.

Nuova scossa di terremoto in Calabria: è la seconda in 24 ore

L’epicentro è stato localizzato a San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza. Ma l’evento sismico è stato avvertito in tutta la Regione. Ieri, invece, il sisma di magnitudo 3.5 della scala Richter ha colpito la provincia di Reggio Calabria con epicentro a Santo Stefano in Aspromonte. La scossa è stata rilevata dai sismografi Ingv questa mattina. Scuole evacuate in alcuni comuni e paura tra la popolazione che ha avvertito il movimento tellurico.

Altri terremoti

Nella notte, invece, un’altra forte scossa di terremoto si è registrata in Friuli Venezia Giulia, precisamente a Preone, in provincia di Udine. La profondità stimata è stata di circa 11.0 Km. Mentre il giorno prima la terra ha tremato in Umbria: qui, infatti, i sismografi hanno rilevato un sisma di magnitudo compreso tra 4.3 e 4.8. L’epicentro è stato individuato a Umbertide, a pochi chilometri a nord di Perugia, al confine con la Toscana.