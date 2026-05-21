Un giovane di 21 anni è rimasto ferito nella tarda serata di ieri durante un tentativo di rapina avvenuto in via Taverna Rossa, nel territorio di Casavatore. Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale CTO di Napoli con una ferita da arma da taglio alla gamba. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 21enne stava percorrendo la strada in sella al proprio scooter quando sarebbe stato affiancato da due individui, anch’essi a bordo di uno scooter.

Tentata rapina a Casavatore, 21enne ferito alla gamba con un coltello

I malviventi avrebbero tentato di rapinarlo e, nel corso dell’aggressione, uno dei due lo avrebbe colpito con un fendente alla coscia. La vittima, fortunatamente non in pericolo di vita, è stata successivamente trasferita dall’ospedale CTO al Cardarelli per ulteriori accertamenti e cure. Sull’episodio indagano i Carabinieri della caserma di Casavatore, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a identificare i responsabili.