Nelle prime ore di oggi, una nuova scossa di terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Secondo quanto comunicato dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Vesuviano, l’evento sismico principale è stato registrato alle 04:32, con una magnitudo di 3.3.

Campi Flegrei, scossa prima dell’alba di magnitudo 3.3: sciame sismico in corso

L’epicentro del sisma tra Pozzuoli e Agnano, a una profondità di circa 2 chilometri, un dato che giustifica la forte percezione del movimento da parte della popolazione, spesso accompagnata da rumori simili a boati. La scossa è stata avvertita in tutta l’area flegrea, inclusi i comuni di Quarto e Bacoli e i quartieri partenopei di Agnano, Fuorigrotta e Bagnoli.

L’Osservatorio Vesuviano ha informato tempestivamente il Comune di Pozzuoli, spiegando che l’evento rientra in un nuovo sciame sismico attualmente in atto nell’area flegrea. Nello stesso intervallo temporale sono state registrate anche altre due scosse, una di magnitudo 1.6 alle 04:34 e un’altra di magnitudo 2.6 alle 04:38, a conferma di un’attività sismica ancora in evoluzione.