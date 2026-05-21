Tragedia questa mattina sull’autostrada A1, all’altezza di Capua, dove un operaio impegnato in lavori per conto di Autostrade ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato intorno alle 7.45 al chilometro 722, in direzione Nord.

Incidente sull’A1: dipendente di Autostrade travolto e ucciso da auto

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva fermato il mezzo sulla corsia d’emergenza ed era sceso per effettuare alcuni rilievi fotografici. Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe poi ritrovato improvvisamente al centro della carreggiata, venendo travolto da una vettura in transito.

L’impatto è stato violentissimo: il lavoratore è stato sbalzato per diversi metri ed è morto sul colpo. L’automobilista che lo ha investito si è immediatamente fermato, chiamando i soccorsi sotto shock per quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Caserta, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza di Autostrade.