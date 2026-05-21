Schiuma e acque scure nel Lago Patria, il Consorzio di bonifica: “Non è colpa dell’idrovora”

Giugliano. Acque scure nel Lago Patria e nel vicino mare. Uno scenario che continua a preoccupare e sotto i riflettori spesso finisce l’idrovora. Un impianto nato in passato solo per il sollevamento delle acque, come spiega il Consorzio di Bonifica del Volturno.
A far discutere soprattutto la schiuma che si forma nel lago. Si tratterebbe di un fenomeno di emulsione, che conferma la carenza di depurazione di cui dovrebbe occuparsi la Regione Campania. Ai nostri microfoni il presidente del consorzio Francesco Todisco e il direttore generale Camillo Mastracchio.
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