A distanza di 12 ore dal sisma registrato in un Umbria, un’altra scossa di terremoto si verifica in Italia. La terra ha tremato, questa mattina, intorno alle 10 e 30, in Calabria.

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.5: evacuata una scuola

Il sisma di magnitudo 3.5 della scala Richter ha colpito la provincia di Reggio Calabria con epicentro a Santo Stefano in Aspromonte. La scossa è stata rilevata dai sismografi Ingv questa mattina. Scuole evacuate in alcuni comuni e paura tra la popolazione che ha avvertito il movimento tellurico.

Segnalazioni arrivano sia dall’interno che dai centri della costa calabrese come Bagnara Calabra e Villa San Giovanni ma anche a Messina. A Sant’eufemia d’Aspromonte una scuola è stata evacuata per precauzione, si tratta dell’Istituto Comprensivo che ospita gli studenti della zona. Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.

Terremoto in Umbria

Ieri pomeriggio, alle 16 e 05, un sisma di magnitudo compreso tra 4.3 e 4.8 ha fatto tremare l’Umbria. L’epicentro, secondo una prima rilevazione INGV, è stato individuato a Umbertide, a pochi chilometri a nord di Perugia, al confine con la Toscana. L’evento tellurico ha avuto una profondità di appena 2 chilometri ed è stato segnalato da migliaia di persone, molte delle quali si sono riversate in strada temendo il peggio. Anche in questo caso, per fortuna, non si sono registrati danni a cose o persone.