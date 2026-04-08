Terremoto, nuova scossa ai Campi Flegrei: sisma avvertito in tutta l’area

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata avvertita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 16:48, a Napoli e nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, registrato a una profondità di appena un chilometro, è stato chiaramente percepito dalla popolazione, generando momenti di paura in diverse zone della città.

Più scosse ravvicinate nella zona flegrea

Non si è trattato di un episodio isolato: nelle ore precedenti si sono verificate altre scosse. In particolare, alle 14:38 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.3, segno di un’attività sismica in aumento nell’area. Il terremoto è stato avvertito distintamente in diversi quartieri e comuni dell’area metropolitana, tra cui Marano, Soccavo, Cavalleggeri, Pianura, Arenella, Quarto, Licola, Giugliano, Camaldoli e Varcaturo.

Campi Flegrei sotto osservazione

L’area dei Campi Flegrei resta costantemente monitorata dagli esperti per il fenomeno del bradisismo e l’attività sismica. Scosse di lieve entità sono frequenti, ma eventi come quello registrato oggi vengono avvertiti chiaramente dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.